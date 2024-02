Thomas Tuchel vai abandonar comando técnico do Bayern Munique

Depois de uma série de três derrotas seguidas, o atual treinador do Bayern Munique, Thomas Tuchel vai deixar o comando técnico do clube alemão. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo clube, que se sagrou campeão alemão de futebol nos últimos 11 anos.

O diretor-executivo do emblema da Alemanhã, Jan-Christian Dreesen, explicou que, “após uma conversa aberta e franca, tomámos a decisão de terminar a relação laboral, por mútuo acordo, no verão.”

“O nosso objetivo é seguir um rumo futebolístico, com um novo treinador, na época 2024/25”, sustentou o responsável.

Tuchel, num comunicado publicado no site oficial do Bayern Munique, prometeu “continuar a fazer tudo o que for possível, em conjunto com a restante equipa técnica, para alcançar o máximo sucesso”.

O Bayern de Munique, na sequência das recentes derrotas, com Bayer Leverkusen, por 3-0, e o Bochum, por 3-2, encontra-se em segundo classificado no campeonato alemão, a oito pontos da liderança, que é ocupada pelo Leverkusen.

O emblema de Munique também perdeu, nos oitavos de final da Liga dos Campões, por 1-0 com a Lazio, em Roma. Caso o campeão germânico não consiga anular a desvantagem, será a eliminação mais precoce do Bayern na 'Champions' desde a temporada 2018/19, na qual foi afastado pelo Liverpool nos oitavos de final, e Dreesen já expressou a intenção de “responsabilizar também a equipa”.