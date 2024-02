Canadá inaugura centro de requisição de vistos em Lisboa

O Governo do Canadá anunciou, esta quarta-feira, que vai abrir, em Portugal, um centro de requisição de vistos que permitirá aos portugueses “mais flexibilidade, acessibilidade, para visitarem, estudarem e trabalharem no país”.

O Ministério da Imigração, de Refugiados e da Cidadania canadiano, explicou, citado pela Lusa que: “A abertura de um centro de requisição de vistos em Lisboa vai oferecer aos portugueses uma maior flexibilidade e acessibilidade para visitar, estudar ou trabalhar no Canadá”.

As instalações do centro estarão localizadas no Campo grande, em Lisboa, e pretendem começar a funcionar a partir de 26 de fevereiro deste ano, possibilitando “novas oportunidades de intercâmbio social, económico e cultural”, beneficiando ambos os países.

Na nota, o ministério refere que os portugueses já beneficiam da “isenção de visto para viajar para o Canadá até seis meses”. O ministro com a pasta da imigração, Marc Miller, refere ainda que: “Os laços de pessoa para pessoa, entre o Canadá e Portugal, tornaram-se mais fortes ao longo do tempo. Hoje estes laços são sustentados por uma vibrante comunidade canadiana de origem portuguesa”.

O novo centro, explica o governante, pretende facilitar mais os pedidos “para um período de tempo mais alargado”, contribuindo, simultaneamente, para a economia canadiana e “aprofundando os laços” entre os dois países.

Este centro será operado por empresas privadas contratadas diretamente pelo Governo Canadiano que irão receber os documentos exigidos, para as candidaturas dos processos de vistos, e transmitir essa informação com segurança aos gabinetes do Ministério da Imigração do Canadá e terem serviços de recolha de informação biométrica.

Os serviços do centro estarão disponíveis por telefone, correio eletrónico ou pessoalmente, de modo a responderem a questões nos idiomas locais e auxiliar na finalização de processos.

O Canadá tem 163 centros similares a este, localizados em 110 países.

Em 2022, o Canadá e Portugal celebraram 70 anos de relações diplomáticas.

De acordo com recenseamento canadiano de 2021, cerca de 448 mil pessoas de origem portuguesa residiam no Canadá.