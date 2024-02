PSP realiza no Grande Porto operação por suspeitas de esquema de burla no arrendamento

A PSP está a levar a cabo, esta quarta-feira de manhã, uma megaoperação no Grande Porto, por suspeitas relacionadas com um alegado esquema de burla no arrendamento.

Segundo o Correio da Manhã, haverá centenas de vítimas e o esquema terá rendido mais de 250 mil euros.

A operação terá já resultado em 12 detidos, todos portugueses.

A PSP realizou mais de 20 buscas domiciliárias e não domiciliárias e tem 30 mandados de detenção.