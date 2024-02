Incêndio deixa duas pessoas desalojadas no Porto

Duas pessoas ficaram desalojadas durante a madrugada desta quarta-feira, na sequência de um incêndio numa habitação na freguesia de Campanhã, no Porto.

Fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto disse, em declarações à agência Lusa, que a habitação, num segundo andar, ficou sem condições de habitabilidade.

O alerta foi dado pelas 4h20.

No local, estiveram elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, Bombeiros Voluntários do Porto, Serviço Municipal de Proteção Civil e PSP.