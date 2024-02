Adiado encontro nacional de polícias para depois das Legislativas

A plataforma que junta sindicatos da PSP e associações da GNR anunciou o adiamento do encontro nacional, que estava previsto para 2 de março.

Em comunicado, enviado esta quarta-feira às redações, a plataforma explicou que o encontro nacional de polícias foi adiado para o”pós 10 de março, já num novo quadro político”, assegurando que não irá deixar de “manter acesa a chama da legítima, justa e incontornável reivindicação”.

“A Plataforma manterá a reivindicação do suplemento de missão, através de ações de luta a outros níveis, sendo ela que marcará a diferença no futuro de todos vós e destas instituições seculares”, pode ler-se.

Deste modo, depois das eleições, a plataforma garante que os cidadãos podem “contar com o regresso em força” das reivindicações, e elogia a “elevada adesão” de participantes na iniciativa que decorreu na segunda-feira na Praça do Comércio, em Lisboa.

Recorde-se que, na segunda-feira à noite, depois de uma concentração que juntou na Praça do Comércio cerca de 3.000 elementos da PSP e da GNR, muitos seguiram para o Capitólio, onde decorreu o debate eleitoral entre os líderes do PS e do PSD, uma marcha que não foi autorizada.