Humor com receitas vegan é aposta do PAN

Inês Sousa Real é conhecida pelo sorriso fácil, pela maneira pausada e descontraída com que fala, o que acaba por ser transportado para todo o partido que representa. E, além disso, parece que o sentido de humor também é coisa sempre presente no seio do PAN. Recentemente, o Partido Pessoas-Animais-Natureza lançou uma nova campanha de outdoors que aposta no humor, fazendo alusão ao famoso filme Três Cartazes à Beira da Estrada, do realizador Martin McDonagh, que estreou em 2017.

Segundo a própria página do partido, os três outdoors foram colocados na Calçada de Carriche, em Lisboa, com o objetivo de “salientar o trabalho desenvolvido pelo PAN na Assembleia da República” e a “importância de aumentar a representação parlamentar do partido recuperando o grupo parlamentar nas próximas eleições”.

A F5C está a fazer a comunicação estratégica do partido e a campanha faz parte da primeira vaga de comunicação do PAN para as legislativas.

Com o repto “O tamanho importa? Importa. Se com 1 é bom, em grupo é ainda melhor”, a campanha também está presente nas redes sociais do PAN com a hashtag #juntateaogrupo. “Se com uma deputada única o PAN foi o partido da oposição que mais propostas aprovou na Assembleia da República, com um grupo parlamentar os avanços para as causas que o partido representa serão ainda maiores”, lembra Inês Sousa Real, porta-voz do partido, citada em comunicado.

Além desse, espalhados por Lisboa vemos outdoors com o slogan “Se a natureza é a tua causa, o PAN é o teu partido”, “Avançamos pelas causas” e, como não poderia deixar de ser, vários cartazes com animais como protagonistas, com o objetivo de sensibilizar para as situações de maus-tratos e abandono que estes sofrem.

Facebook, Instagram, Tik tok e Twitter

Ao contrário de outros partidos, como o Chega, por exemplo, nas suas redes sociais, os conteúdos partilhados pelo PAN não diferem muito de rede para rede. O partido parece utilizar o Facebook para partilhar sobretudo as suas conquistas, as recomendações aprovadas e as suas maiores preocupações. “O PAN baixou mais impostos que a iniciativa liberal. Partilhamos algumas das conquistas que nos permitiram reduzir os impostos para as pessoas na defesa da causa social, animal e ambiental apenas com uma única deputada. Agora ambicionamos aumentar a nossa representação no Parlamento para conseguirmos fazer avançar as causas em nome das pessoas, dos animais e do planeta”, escreveu o partido no dia 9 de fevereiro, por exemplo.

Além disso, na sua página de Facebook, o PAN também partilha inúmeras fotografias dos protestos nos quais marca presença, bem como campanhas de sensibilização animal, ambiental e social.

No Tik Tok, o partido aposta sobretudo na partilha de intervenções de Inês Sousa Real no Parlamento e em vídeos quase “inspiracionais” sobre as suas principais preocupações ambientais. No entanto, também aqui não larga o humor, com vídeos onde utiliza alguns “memes” para se congratular pelas suas ações ou ser irónico e crítico relativamente a algumas questões. Num deles, vemos um gato que conduz com a legenda: “Sabias que comprar um carro ou comprar comida para gato pagam ambos 23% de IVA? Este é o Tobias a conduzir o seu carro de luxo, porque com estes impostos parece que comprar comida para animais de companhia é algo para ricos”.

Já no Instagram, o PAN mostra o seu lado mais descontraído e, ao mesmo tempo, mais provocador. Na sua página desta rede social é possível aprender a fazer pratos vegan, como Brás de legumes e bolo de bolacha, ao mesmo tempo que somos confrontados com vídeos mais violentos de maus tratos animais e alertas sobre atividades ilegais. “Querem matar os veados todos”, lemos num cartaz de sensibilização a propósito de “um massacre” na serra da Lousa numa montaria ao javali e ao veado na zona turística nos baldios de Vilarino, “organizada com o maior sigilo possível e sem as devidas autorizações”.

Os seus destaques estão divididos em: causas, notícias, eventos, comunidade e loja. Em muitas das fotografias partilhadas vemos os membros do partido que abraçam animais. Na maior parte dos vídeos vemos Inês Sousa Real a falar aos seguidores, quase sempre no exterior, com vegetação a fazer de pano de fundo.

Por fim, no X, antigo Twitter, o PAN também é bastante ativo. Nas suas últimas partilhas lê-se: “Não somos proibicionistas”; “Não negamos a emergência climática”. O partido também utiliza a rede social – tal como todas as outras –, para anunciar os debates e as suas ações, respondendo ainda a provocações.