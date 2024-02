Rede de tráfico de droga e lenocínio no norte litoral desmantelada pela GNR

A GNR deteve cinco pessoas por suspeita de tráfico de droga e lenocínio nos distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto. A guarda apreendeu ainda cocaína no valor de quase 11 mil euros e quatro armas de fogo.

De acordo com o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a maioria dos cinco detidos, três homens com idades entre os 30 e 60 anos e duas mulheres de 28 e 42 anos, tem “relações familiares e de amizade” e “a maioria reside no distrito de Braga”.

Segundo o capitão Carlos Andrade, citado pela agência Lusa, a investigação começou há cerca de sete meses após uma denúncia anónima relacionada com alegado “tráfico de droga entre os proprietários e os funcionários dentro e fora de uma casa de alterne”, em Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo.

No decurso da investigação, a guarda identificou a “prática do crime de lenocínio” e durante a operação policial, na sexta-feira, os militares da GNR deram cumprimento a oito mandados de busca, os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto, que culminaram na detenção dos suspeitos.

Estes foram entretanto constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência.

Além das 870 doses de cocaína, avaliada em perto de 11 mil euros, e de quatro armas de fogo, a GNR apreendeu ainda 40 doses de liamba, no valor de cerca de mil euros, 14.500 euros, um diamante, três peças de ouro, um computador, uma balança de precisão, dois veículos e cinco telemóveis.

“Para a nossa zona de ação é uma quantidade de droga considerável”, afirmou o capitão Carlos Andrade, acrescentando que o grupo já operava “há alguns anos, tendo estado envolvidos noutros processos nos distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto”.