Futebol de Praia. Portugal nos "quartos" do Mundial

Portugal garantiu esta terça-feira o apuramento para os quartos de final do Mundial de futebol de praia. A seleção lusa venceu o Omã por 3-2, na terceira jornada do Grupo D, com um golo a nove segundos do fim.

Na partida decisiva da fase de grupos da compeitição, e depois de um primeiro período sem golos, Léo Martins (16 minutos) e Jordan Santos (20) adiantaram os portugueses no segundo período.

Omã a chegou ao empate no terceiro e último período, com tentos de Addullah (25) e Khalid, este a 24 segundos do fim.

No entanto, Léo Martins ‘bisou’ quando faltavam nove segundos e garantiu o triunfo para Portugal.

A seleção comandada por Mário Narciso, campeã mundial em 2001, 2015 e 2019, aguarda agora pelo resultado do jogo entre o Brasil, também apurado, e o México. A decisão é terminar o grupo no primeiro ou no segundo lugar do agrupamento.

Portugal e Brasil já sabem que vão cruzar nos quartos de final do mundial que se disputa no Dubai com os primeiros do Grupo C. A Bielorrússia como vencedora é a vencedora deste agrupamento, enquanto Senegal e Japão disputam o segundo posto.