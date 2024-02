Hungria quer votar a ratificação da candidatura da Suécia à NATO na próxima segunda-feira

O parlamento húngaro deverá votar a ratificação da candidatura da Suécia, à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), na próxima segunda-feira. A informação foi avançada por um alto funcionário do partido Fidesz, que governa o país.

O líder da bancada do Fidesz, Máté Kocsis, numa carta enviada, na passada segunda-feira, ao presidente do Parlamento, pediu que a votação fosse marcada para o dia de abertura da sessão da primavera, que terá início na segunda-feira.

O político escreveu que o seu partido, que no passado bloqueou a votação sobre o tema, irá apoiar a candidatura da Suécia, para aderir à aliança militar, colocando fim a um impasse que se prolongava há vários meses