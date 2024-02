Inês Sousa Real. "Somos o partido da oposição com mais propostas aprovadas"

O que espera das eleições? Acredita que será possível eleger mais do que um deputado?

O PAN quer ganhar força nas próximas eleições. O país precisa de um futuro verde, que cuide das pessoas, defenda os animais e proteja a natureza. E os portugueses sabem que o PAN tem sido um partido responsável e pragmático, que tem lutado pelas causas que representa e por uma melhor vida para todos e todas.

O que se passou na Madeira, em que o PAN inicialmente viabilizou o Governo de Miguel Albuquerque, poderá penalizar o sentido de voto dos portugueses?

Essa também tem sido a nossa postura também na Madeira, onde impedimos que forças de extrema-direita ascendessem ao poder e pusessem em causa as instituições democráticas e o Estado de Direito. Somos o partido da oposição com mais propostas aprovadas e temos lutado para que as famílias não sejam penalizadas pelo aumento da inflação e pelas fracas políticas do último Governo.

Aliás, nos debates tem dito que o PAN foi dos partidos que mais aprovou propostas na última legislatura, mas Pedro Nuno Santos já disse que só foi possível por ser um Governo PS...

A verdade é que só o PAN traz determinadas causas para a Assembleia e conseguiu por exemplo 40 milhões para a causa animal nos últimos anos, financiar os passes sociais com a taxa de carbono, prolongar o IVA zero no cabaz de produtos essenciais e ainda reduzir o IVA dos produtos de origem vegetal, beneficiando mais de um milhão de famílias vegetarianas .

O programa eleitoral foi apresentado este sábado. Em matéria de habitação, o que pode ser feita para resolver este problema?

Aprovar um regime transitório, com vigência limitada ao ano de 2024 e eventualmente prorrogável para 2025, de isenção de execução de penhora de bens imóveis para a satisfação de garantia real de créditos hipotecários. Aprovar um regime de concessão de crédito bonificado à habitação para jovens para os/as jovens dos 18 aos 35 anos. Assegurar uma redução de despesas adicionais na compra de casa própria a jovens dos 18 aos 35 anos, por via da atribuição de um desconto de 25% nos emolumentos das escrituras e dos atos de registo respeitantes à aquisição e à hipoteca dos imóveis adquiridos, de isenção de imposto de selo e com a criação de um regime de IMT Jovem que isente deste imposto as casas próprias com valor patrimonial tributário até 110 mil euros. Rever o Programa Porta 65, de forma a aumentar os valores de renda máxima, a robustecer a respetiva dotação orçamental e a apoiar as despesas iniciais, como cauções e primeira renda e aumentar o seu valor. Reduzir significativamente o IRS dos senhorios que promovam o arrendamento acessível e que atualizem os valores das rendas abaixo dos valores da inflação. Garantir a todas as famílias a dedutibilidade de gastos com a prestação de crédito à habitação em sede de IRS. Garantir que as candidaturas a programas de apoio de eficiência energética do Fundo Ambiental sejam aprovadas antes da realização da despesa, ficando cativa a verba para aquela candidatura. Reduzir para 6% o IVA das operações que visem assegurar a eficiência hídrica das habitações. Prosseguir e aumentar o investimento de protocolos celebrados pela Segurança Social para a concretização de projetos inovadores que visem a implementação de respostas de suporte habitacional a pessoas em situação de sem-abrigo, nomeadamente no que respeita a respostas sociais de Housing First. Criar um regime de não discriminação no acesso ao arrendamento por famílias com animais de companhia; e proteger as habitações contra desastres naturais e fenómenos sísmicos, por via da instituição de um sistema nacional de cobertura do risco de fenómenos sísmicos e de desastres naturais e da criação de um Fundo Sísmico e para Desastres Naturais.