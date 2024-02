Morreu Andreas Brehme, autor do golo da vitória da Alemanha no Mundial'90

O antigo futebolista internacional alemão Andreas Brehme, autor do único golo da vitória da República Federal da Alemanha na final do Mundial de 1990, frente à Argentina, morreu na segunda-feira aos 63 anos, anunciou o Bayern Munique, esta terça-feira.

"O Bayern está profundamente triste com a morte súbita de Andreas Brehme (...) Teremos sempre Andreas Brehme no nosso coração", lê-se no comunicado do clube alemão, onde o futebolista jogou.

A imprensa alemã adiantou que o ex-jogador morreu na sequência de uma paragem cardíaca.

Recorde-se que Andreas Brehme entrou para a história do futebol depois de marcar, na conversão de uma grande penalidade, o golo decisivo frente à seleção Argentina de Diego Maradona, na final do Campeonato do Mundo, em julho de 1990.