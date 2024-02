Lula não é bem vindo a Israel, diz ministro

Israel Katz, ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, convocou, esta terça-feira, o embaixador do brasil depois da polémica com Lula da Silva, depois de o líder brasileiro ter comparado as ações militares do Exército israelita em Gaza ao Holocausto.

O governante afirmou, de acordo com a imprensa internacional, que o presidente do Brasil não é bem-vindo a Israel.

“Não esqueceremos nem perdoaremos”, garantiu Israel Katz. “Em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, diga ao presidente Lula que ele é ‘persona non grata’ em Israel até que retire estes comentários”, frisou.