Eleições legislativas taco a taco

As eleições legislativas são diferentes de eleições regionais, ainda mais diferentes, de eleições autárquicas, já, para não falar de eleições europeias.

O sucesso nestas eleições não passa pelo desgaste nos resultados das eleições nos Açores, mas passa pelo desgaste nos casos do governo de maioria absoluta do PS e nos casos do governo da Madeira.

Os portugueses estão fartos de corrupção e têm uma percepção, que em todo o lado, raras excepções, há esquemas e jogadas que são de bradar aos céus.

A tese que estas eleições legislativas não se vão deixar influenciar pelas eleições dos Açores, só o saberemos no dia 10 de Março à noite.

Outra coisa, eu tenho a certeza, estas eleições serão taco a taco entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, com um enorme salto de André Ventura que ficará à espreita.

O que fez afundar o PS foi todas as suas trapalhadas no governo e casos promíscuos que põem os cabelos em pé a qualquer português informado e sensato.

Porém, o PSD vs.AD não descola e Luís Montenegro tem feito pela vida para se afirmar como alternativa.

Os comentadores de serviço agora estão pró- Montenegro e anti-Ventura, mas actualmente muita gente não vê televisão, pelo menos a malta nova. A sondagem favorável ao PS, de segunda-feira no JN, é um indicador que as eleições, ainda não estão decididas.

O Chega está aí e já pertence à primeira divisão dos partidos, deixando muito para trás um BE e PCP com dificuldades de crescimento. O PAN faz pela vida, assim como, o Livre. Os outros partidos, coitados sem visibilidade não existem.

A nossa democracia pela interpretação dos senhores das redacções da imprensa, numa eleição os partidos não partem em igualdade de circunstâncias. O passado conta para o bem e para o mal. Um partido se não consegue passar a sua mensagem está condenado a ser irrisório.

Pedro Nuno Santos contava que estas eleições seriam favas contadas, mas enganou-se, as coisas estão-se a compor para Luís Montenegro.

O PS ainda tem um trunfo na manga que vai usar, na campanha eleitoral. O aparecimento de António Costa que tem todo o

interesse que o PS vença, para a seguir, ter um bom resultado nas europeias.

As eleições legislativas estão em aberto e a vitória será dada pelos indecisos e, por aqueles que nunca votaram e possam desta vez ir votar.

Os debates não têm sido esclarecedores e há debates a mais. Tudo é demais é moléstia. Nos debates têm sido esquecidos que há duas guerras: uma na Ucrânia e outra em Israel que tem enormes implicações no nosso futuro.

Esta eleição será de detalhes e há um deles muito importante, os pensionistas começam a receber no dia 8 de Março e as eleições serão no dia 10 de Março.

Alguém com os bolsos cheios pensa de maneira diferente se tiver os bolsos vazios.

O debate de ontem à noite entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro pouca influência terá no dia 10 de Março. Será bom para as audiências, isso sim. O resto depois falamos.

Pedro Nuno Santos esteve bem, mas Luís Montenegro não esteve mal.

Fundador do Clube dos Pensadores