FC Porto defronta Arsenal na Liga dos Campeões

O FC Porto defronta amanhã (20h00, TVI), no Dragão, o Arsenal, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. É o início de um ciclo de jogos de elevada dificuldade para os azuis e brancos. No plano interno, o FC Porto tem perdido pontos com equipas de segundo plano, mas quando entra em registo europeu consegue esconder as fragilidades do plantel com muita crença e garra à mistura. O desempenho na fase de grupos foi mediano, ganhou o que tinha a ganhar e não conseguiu surpreender frente ao Barcelona. Agora, defronta o Arsenal, que vem de seis vitórias consecutivas na Premier League – no sábado goleou o Burnley (5-0) – e ocupa o segundo lugar no campeonato. Defrontar a equipa de Mikel Arteta nunca é um bom programa, mas esta é, porventura, a pior altura para Sérgio Conceição ir a jogo tendo em consideração o momento que as duas equipas atravessam. Este confronto vai colocar frente a frente os jogadores com mais assistências para golo esta época: Bukayo Saka (Arsenal) e Galeno (Porto), ambos com quatro. A segunda semana de Liga dos Campeões começa hoje com o Inter Milão-Atlético Madrid e PSV-Dortmund e termina amanhã com o Nápoles- Barcelona.

Na Liga Europa, espera-se novo triunfo do Sporting sobre o Young Boys, na quinta-feira, em Alvalade (20h00). O Benfica defronta no mesmo dia o Toulouse (17h45, SIC), com a vantagem de um golo conseguida na Luz, e o Braga tem de se reinventar no Azerbaijão (17h45) para inverter a pesada derrota frente ao Qarabag.