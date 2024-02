Sporting mantém-se no topo da Liga

O Sporting mantém-se em igualdade com o Benfica no topo da I Liga portuguesa de futebol. Os leões venceram esta segunda-feira por 2-0 no reduto do Moreirense, no jogo que encerrou a 22.ª jornada.

Os leões conseguiram a oitava vitória seguida na liga com golos de Morita aos 3 minutos e Pedro Gonçalves aos 23.

O resultado permite à formação orientada por Rúben Amorim manter o segundo lugar, com os mesmos 55 pontos do Benfica, mas com menos um jogo realizado.

Já o Moreirense continua na sexta posição, com 35 pontos, a seis do quinto colocado, o Vitória SC.