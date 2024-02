UE. Von der Leyen candidata-se a segundo mandato na Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula Von der Leyen, informou, esta segunda-feira, que vai candidatar-se a ‘Spitzenkandidat’ (cabeça de lista) do Partido Popular Europeu (PPE), para as eleições europeias de junho.

A política belga anunciou, de acordo com fontes citadas pela Lusa, que queria ser candidata a cabeça de lista do PPE, para voltar a liderar a CE, por mais um mandato de cinco anos.

O anúncio de Von der Leyen, foi feito numa reunião do partido alemão União Democrata-Cristã (CDU), em Berlim. A responsável espera ser a candidata principal às eleições, para o Parlamento Europeu (PE), que irão decorrer entre 06 de julho e 09 de julho, de 2024.

Fontes próximas da presidente da CE, citadas pela Lusa, tinha adiantado que o anúncio desta candidatura, seria feito perto do fim do prazo para as candidaturas à figura de ‘Spitzenkandidat’, do PPE, que terminam na próxima quarta-feira.

Espera-se que, na próxima quarta-feira, durante a reunião formal do PPE, na sede do PE, em Bruxelas, Manfred Weber e Ursula von der Leyen formalizem a candidatura, desta última, à presidência do partido.

Depois de ser oficialmente nomeada ‘Spitzenkandidat’ como do PPE, a atual presidente da CE deverá ser confirmada como cabeça de lista, na cimeira do grupo político, que está marcada para 06 e 07 de março, em Bucareste.

Ursula Von der Leyen foi aprovada, pelo PE, em novembro de 2019, com 461 votos a favor, 157 contra e 89 abstenções, tendo-se tornado a primeira mulher na presidência da CE.

O PPE é o maior partido, presente no PE, seguido pela Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D) e pela bancada do Partido dos Socialistas Europeus (PES, na sigla inglesa).