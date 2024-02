Israel ameaça iniciar ofensiva terrestre contra Rafah

O governo de Israel ameaçou, no domingo, iniciar uma ofensiva terrestre contra Rafah – onde estão cerca de 1,4 milhões de refugiados palestinianos – se o Hamas não libertar, até 10 de março, os seus reféns.

“Se até ao Ramadão os reféns não estiverem em casa, os combates continuarão em todo o lado, incluindo na região de Rafah”, disse o ministro israelita Benny Gantz, membro do gabinete de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, no domingo.

“O Hamas tem uma escolha. Eles podem render-se, libertar os reféns e os civis de Gaza poderão celebrar o festival do Ramadão”, acrescentou.

O Ramadão, mês sagrado dos muçulmanos, começa este ano a 10 de março.

No sábado, Netanyahu já tinha falado sobre uma eventual ofensiva terrestre em Rafah, apesar dos apelos de parte da comunidade internacional para que não aconteça.