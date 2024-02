“The Subways” estreiam-se em Portugal no Rock NO Rio Febras

O Rock NO Rio Febras regressa em 27 de julho a Briteiros São Salvador, concelho de Guimarães. O festival mantém o cariz solidário e a estreia em Portugal da banda ‘The Subways’.

Em comunicado, a organização garante que o Rock NO Rio Febras “está vivo, dinâmico, cheio de energia” e que este ano contará com a presença de bandas portuguesas e com o grupo britânico.

O pequeno festival de música ganhou notoriedade em 2023 depois de o Rock in Rio Lisboa notificar o Rock in Rio Febras para mudar de nome, alegando uso indevido da marca e concorrência desleal.

“Depois de árduas negociações, (e de conseguirmos encontrar alguém que fale inglês), temos o enorme prazer de anunciar que os ‘The Subways’ associaram-se à causa e vão atuar pela primeira vez em Portugal, em concerto exclusivo no Febras!”, refere a organização, citada pela agência Lusa.

Os organizadores acrescentam que, “após aparições no ‘Late Show with David Letterman’ e no ‘Late Night with Conan O’Brien’, de atuações em festivais como Glastonbury, Rock im Park, Rock Am Ring, Southside e Lollapalooza, e de partilharem o palco com AC/DC, Foo Fighters ou Oasis” a banda ‘The Subways’ “atinge agora o pico na carreira”.

A terceira edição do festival, à semelhança das anteriores, mantém o cariz solidário, com “as receitas a reverterem integralmente para a Casa do Povo de Briteiros” – Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que organiza o evento.

A organização do Rock NO Rio Febras – nome escolhido através de uma votação ‘online’, na sequência da polémica com o Rock in Rio Lisboa – diz que o recinto “foi melhorado e alargado”.

Na edição de 2023, a organização estimou que tenham passado pelo recinto situado junto ao rio Febras cerca de cinco mil de festivaleiros.