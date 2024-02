Quota de mercado da Euromaster aumenta em 2023

A Euromaster registou em 2023 um aumento da sua quota de mercado, terminando o ano com mais de 10% nos veículos ligeiros e mais de 15% nos veículos industriais (camiões).

Em comunicado, a empresa revela que está a consolidar a rede na Península Ibérica, totalizando “524 oficinas, das quais 88 localizadas em Portugal, enquanto as restantes estão divididas entre Espanha e Andorra”.

A nível europeu, a rede de oficinas especializada em manutenção integral de veículos, “aumentou a sua área geográfica em 20% nos últimos quatro anos, ultrapassando as 2.700 oficinas em 18 países da Europa”.

O comunicado acrescenta que como “como parte do desenvolvimento da empresa” houve uma “consolidação do modelo de franchising, com a Euromaster a atingir 409 centros abertos na Península Ibérica (88 oficinas franchisadas em Portugal e 321 em Espanha)” e a “criação de um MarketPlace ou ferramenta digital, que está a centralizar a gestão de compras de todas as peças sobressalentes e pneus, trazendo eficiência e competitividade”.

A Euromaster aponta ainda que 2023 foi um ano de continuação na aposta na formação dos colaboradores de toda a rede, uma vez que estes se devem adaptar “continuamente aos novos conhecimentos e competências exigidos não só pelos veículos elétricos, mas também pelos veículos incluídos na nova mobilidade”.

O ano passado foi ainda de continuação da digitalização como elemento diferenciador da rede. A Euromaster refere que os canais digitais estão a tornar-se uma importante fonte de tráfego para as oficinas e que 80% dos clientes que entram num centro da marca chegam através da Internet.

Para o futuro, a rede de oficinas considera que 2024 será fundamental para avançar para o objetivo de atingir 600 centros na Península Ibérica até ao final de 2026. Um número que permitiria à rede Euromaster cumprir um dos seus principais objetivos: prestar serviço a 75% da frota de veículos ligeiros em circulação e a 80% dos camiões.