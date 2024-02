Pedro Abrunhosa ataca Bloco de Esquerda e acusa partido de usar uma frase sua num cartaz

Pedro Abrunhosa mostrou-se indignado, esta sexta-feira, com o Bloco de Esquerda, acusando o partido de se ter apropriado indevidamente de uma frase que considera sua, ao tê-la usado num cartaz de campanha eleitoral

“Esta semana fui surpreendido com uma campanha do BE com o slogan ‘Fazer o que nunca foi feito’. Não será preciso ser um génio para associar de imediato o dito à minha canção ‘Fazer O Que Ainda Não Feito’”, reagiu Pedro Abrunhosa no Instagram, acrescentando que se trata de uma “chico-espertice, de alguém muito pouco criativo”.

O cantor adiantou ainda que já solicitou à Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) que notifique o BE para a "imediata retirada" da frase de qualquer suporte político ou publicitário. “Não voto no BE nem endosso esta campanha (…) ainda que me tivesse sido pedido autorização prévia, esta teria sido, ainda assim, prontamente recusada”, sublinhou.

Para Pedro Abrunhosa, “o combate ao avanço da extrema-direita radical faz-se em conjunto, mas jogando com as regras legais e ética explicitas e implícitas”.

Nas redes sociais, a questão gerou controvérsia mesmo entre fãs do cantor, muitos dos comentários sublinham que as frases são diferentes, outros salientam que as se trata de uma expressão corriqueira, património comum da língua portuguesa.