CAP quer PAC mais célere e menos burocrática

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) garantiu estar alinhada com as suas congéneres europeias na defesa de uma Política Agrícola Comum (PAC) mais célere e com menos burocracia. A garantia foi dada por Álvaro Mendonça e Moura.

Segundo o antigo embaixador que preside à CAP, as congéneres europeias vão articular-se para exigir uma PAC «mais ágil e menos complexa», que pondere também a proteção ambiental e a sustentabilidade face aos desafios económicos do setor agrícola. Esta reação surge depois de o Ministério da Agricultura e da Alimentação ter revelado que concluiu as conversações com a Comissão Europeia e que o pagamento dos ecorregimes de agricultura biológica e produção integrada avança a partir deste mês e após o Conselho de Ministros ter aprovado, na semana passada, uma resolução com 320 milhões de euros de apoio para o setor agrícola, destinado a atenuar o impacto da seca e da inflação dos custos de produção.