A lei do mais forte na Liga dos Campeões

Começou esta semana a fase a eliminar da principal competição de clubes na Europa. A primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões confirmou o favoritismo das equipas mais sonantes. O campeão europeu Manchester City venceu (3-1) em Copenhaga, com um golo de Bernardo Silva, o Real Madrid foi feliz e contou uma falha da arbitragem para vencer o Leipzig (1-0) na Alemanha e o PSG saiu da crise em que anda metido e derrotou (2-0) a Real Sociedad – os três têm praticamente garantido o apuramento. Ao invés, o Bayern Munique voltou a desiludir e perdeu com a Lazio (0-1), em Roma. Os oitavos de final da liga milionária prosseguem na próxima semana. O FC Porto defronta, na quarta-feira, o Arsenal, no Dragão. Esta semana jogou-se também a primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. O Sporting foi à Suíça defrontar o Young Boys, o Benfica recebeu os franceses do Toulouse e o Braga o Qarabag, do Azerbaijão. Os jogos disputaram-se à hora de fecho desta edição. A segunda mão realiza-se na próxima quinta-feira, dia 22.