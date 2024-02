Sondagem: AD e Montenegro na Pole Position

A três semanas da ida às urnas e nas vésperas do frente a frente entre os líderes dos dois maiores partidos e do arranque da campanha eleitoral, a AD de Luís Montenegro destaca-se como força política mais votada na sondagem da Consulmark2 para o Nascer do SOL e a EuroNews. A coligação liderada pelo PSD_e que integra também o CDS e o PPM, além de um grupo de cidadãos independentes, volta a colocar-se em posição de poder formar Governo após 10 de março, com 30% nas intenções de voto, sendo que o PS tem agora 27,4% e o Chega 18,1%. Para estes resultados terão com certeza contribuído as eleições nos Açores – com a vitória da AD de José Manuel Bolieiro e a destruição do discurso do PS segundo o qual o PSD estaria refém do Chega para poder governar – e as boas prestações de Montenegro nos debates televisivos, designadamente frente a Mariana Mortágua e a André Ventura.

Quem tem também surpreendido pela positiva nos frente a frentes televisivos é Rui Rocha, líder da IL, que aparece agora em quarto lugar nas intenções de voto (5,5%), mercê também de uma queda do BE de Mariana Mortágua (4,2%).

Da mesma forma, o Livre de Rui Tavares (2,9%) ganha vantagem em relação a uma CDU (2,6%) penalizada pela incapacidade mediática do seu secretário-geral, Paulo Raimundo.

Já o PAN, de Inês Sousa Real, mantém-se como o menos votado entre os partidos com assento parlamentar.

Relativamente às eleições nos Açores, dois em cada três portugueses dizem-se pouco (25%) ou nada (41%) surpreendidos com os resultados, sendo que a maioria aponta José Manuel Bolieiro, Luís Montenegro e a AD como os grandes vencedores e o PS, Vasco Cordeiro e Pedro Nuno Santos como os principais derrotados.

Saúde continua ‘a’ prioridade

Relativamente às questões que mais preocupam os portugueses, o mau funcionamento do Sistema Nacional de Saúde continua a liderar destacado, com a habitação e a educação a ocuparem os dois restantes lugares do pódio das prioridades, ultrapassando claramente a inflação/custo de vida.

Não obstante todas as polémicas recentes e da corrupção ser uma preocupação maior, a Justiça continua no fundo da tabela das prioridades deste estudo da Consulmark2.

Ficha técnica

Estudo de opinião sobre a atual situação social e política em Portugal, realizada pela Consulmark2, Estudos de Mercado e Trabalho de Campo, Lda para o jornal Nascer do SOL. Universo: Indivíduos maiores de 18 anos residentes em Portugal. Amostragem por quotas pelas variáveis sexo, idade e região, com base nos Censos 2021. A amostra teve 804 entrevistas efetivas: 382 homens e 422 mulheres; 68 entre os 18 e os 24 anos, 102 entre os 25 e os 34 anos, 130 entre os 35 e os 44 anos, 278 entre os 45 e os 64 anos e 226 para os 65 e mais anos; Norte 276, Centro 184, A. M. Lisboa 217, Alentejo 56, Algarve 37, R. A. Açores 17 e R. A. Madeira 17. Técnica: Entrevistas telefónicas (CATI). O trabalho de campo decorreu entre 6 e 12 de fevereiro de 2024. Taxa de resposta: 69,7%. O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é de + 3,5%. Responsabilidade do estudo: Consulmark2, Estudos de Mercado e Trabalho de Campo, Lda, sob a direção técnica de José Constantino Costa.