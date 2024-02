Maior parte dos emigrantes portugueses vota por via postal

Muitos portugueses que estão no estrangeiro irão votar por via postal nas próximas eleições legislativas, marcadas para 10 de março, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Administração Interna (MAI), que diz terem já sido enviadas 1.541.295 cartas com o boletim de voto.

Fonte do MAI disse, em declarações à agência Lusa, que o universo de cidadãos recenseados no estrangeiro que podem votar por via postal é de 1.541.295 eleitores, a residir em 189 países.

É na Europa que o maior número de eleitores opta por esta modalidade de voto (936.451), com 604.844 do círculo Fora da Europa: 62.630 em África, 435.662 na América e 106.552 na Ásia e Oceânia.

Já França (381.273), o Brasil (255.007) e o Reino Unido (170.633), são os países com maior número de eleitores inscritos para votar por via postal.