Toulouse apresenta queixa na UEFA por "tratamento inadequado" das autoridades portuguesas

O clube francês Toulouse apresentou, esta sexta-feira, uma queixa na UEFA por alegado "tratamento inadequado e excessivo" das autoridades portuguesas com os seus adeptos no jogo de quinta-feira no Estádio da Luz, que o Benfica venceu por 2-1, a contar para a Liga Europa.

"O Toulouse deseja manifestar a sua profunda preocupação na sequência dos incidentes reportados pelos nossos adeptos durante o jogo da Liga Europa contra o Benfica. Mais de 3.250 adeptos do Toulouse deslocaram-se a Lisboa nos últimos dias para apoiar a nossa equipa, demonstrando uma vez mais uma conduta irrepreensível, à imagem do seu comportamento exemplar durante a deslocação a Liverpool, em novembro passado", lê-se no comunicado do clube.

Os franceses queixam-se de "um tratamento inadequado e excessivo por parte das autoridades portuguesas", sublinhando que foram alvo de "revistas excessivas e intimidações".

O clube solicita à UEFA que se proceda a “uma investigação exaustiva dos factos"."O nosso objetivo continua a ser o de garantir um ambiente seguro e acolhedor para todos os adeptos, tal como o fazemos para com os adeptos que visitam o nosso estádio", conclui o Toulouse.