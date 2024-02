Guerra. Rússia convida Hamas para conversações sobre conflito

Moscovo convidou os líderes do Hamas, da Fatah e de outros movimentos palestinianos para uma reunião sobre a guerra no Médio Oriente, agenda para o dia 29 de fevereiro.

A conversa foi anunciada esta quinta-feira pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Mikhail Bogdanov.

Moscovo tem-se esforçado, nos últimos anos, por manter boas relações com todos os intervenientes no conflito israelo-palestiniano, mas as relações com Israel tornaram-se tensas devido à ofensiva em Gaza e à rejeição clara sobre um Estado palestiniano.

“Convidámos todos os representantes palestinianos, todas as forças políticas que têm representantes em diferentes países, incluindo a Síria e o Líbano”, acrescentou a mesma fonte.