Janeiro com mais mortes em Portugal

O número de mortes em Portugal aumentou 10,5% em janeiro, face a dezembro, e 12,5% relativamente a janeiro do ano passado. A informação foi divulgada esta sexta-feira pelo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE indicou que em janeiro deste ano se registaram 13.415 mortes, mais 1.272 do que em dezembro de 2023 e mais 1.467 do que em janeiro de 2023.

“O número de óbitos devido a covid-19 aumentou para 156 (mais 21 relativamente a dezembro de 2023), representando 1,2% do total de óbitos”, precisou o organismo de estatísticas em comunicado citado pela agência Lusa. .

No total do ano de 2023, morreram 118.862 pessoas, menos 6.030 (-4,8%) do que em 2022, segundo a mesma fonte.

Já o número de nascimentos em Portugal aumentou 2,3% no ano passado, face a 2022.

“O número total de nados-vivos registado em 2023 (85.909) foi superior ao verificado em 2022 (83.989), representando mais 1.920 (+2,3%)”, destacou o INE.

No último mês de 2023 celebraram-se 2.037 casamentos, menos 9,5% (213 cerimónias) do que em dezembro de 2022. No ano de 2023, realizaram-se 36.969 casamentos, mais 17 do que no ano anterior.