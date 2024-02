IPMA prevê subida de temperaturas acompanhadas de nuvens e vento

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que as temperaturas voltem a subir já este fim de semana, mas espera-se que venha acompanhada de algumas nuvens e vento fraco.

Para este sábado espera-se céu pouco nublado, vento fraco e alguma neblina matinal. Prevê-se também uma subida de temperatura máxima, em especial nas regiões Norte e Centro, e uma leve descida da temperatura mínima.

A temperatura máxima mais elevada será registada em Faro, com 22ºC, e a mais baixa na Guarda, com 13ºC. As temperaturas mínimas irão variar entre os 12ºC em Faro e os 2ºC em Bragança.

No domingo, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, acabando por desaparecer a partir do início da tarde. Espera-se também vento fraco ou moderado, e uma pequena subida de temperaturas nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 22ºC em Braga e Leiria e os 16ºC na Guarda. Já as mínimas variam entre os 12ºC em Faro e Sagres e os 4ºC em Bragança.