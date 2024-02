Morreu Alexei Navalny, avança imprensa internacional

Morreu Alexei Navalny, um dos principais opositores do regime russo de Vladimir de Putin, noticia a imprensa internacional.

A morte terá sido avançada pelos serviços prisionais da prisão onde Navalny estava a cumprir pena, na região do ártico russo, desde final de dezembro.

Navalny ter-se-á sentido mal, após ter feito uma caminhada na prisão, segundo os serviços prisionais russos. As causas da morte estão a ser apuradas do ativista, de 47 anos, estão ainda a ser apuradas.

Recorde-se que Alexei Navalny foi detido há três anos em Moscovo, depois de regressar de Berlim, na Alemanha, onde esteve internado após uma tentativa de envenenamento, de que foi alvo.

O ativista russo foi condenado por “extremismo” a várias penas de prisão que ascendiam a mais de 30 anos. Sobre o facto de ter voltado à Rússia, sabendo o risco que corria e sem ter pedido asilo na Alemanha, Navalny afirmou que não se arrependia e que as suas convicções o levavam a não desistir do seu país.

“Tenho o meu país e as minhas convicções. Não quero desistir nem do meu país nem das minhas ideias. Se as nossas convicções valem alguma coisa, devemos estar dispostos a defendê-las. E, se necessário, a fazer alguns sacrifícios”, disse o ativista num vídeo partilhado em janeiro no Telegram, já após a sua transferência para a prisão na Sibéria.

“É claro que não gosto de estar na prisão. Mas não pretendo renunciar às minhas ideias ou ao meu país”, acrescentou. Nas imagens do vídeo, Navalny surgia visivelmente mais magro e de cabeça rapada.