Governo de gestão avança com novo hospital do Algarve 

A menos de um mês das eleições, o Governo avança com o processo para a "construção e entrada em funcionamento do novo Hospital Central do Algarve".



Uma vez que este assume "enorme importância e urgência para a população da região do Algarve, devendo o processo tramitar com a maior brevidade, o que impõe a adoção imediata das medidas necessárias ao prosseguimento dos trabalhos", lê-se na deliberação publicada dia 12.



Em 2022, o Governo anunciou a preparação de uma proposta "tendo em vista o estudo e preparação do lançamento de uma nova parceria para a construção do novo Hospital Central do Algarve". E, em Abril 2023, foi constituída a equipa de projeto para o estudo e preparação do lançamento desta parceria.



Esta equipa apresentou as conclusões em novembro passado e, na última segunda-feira, foi publicado o despacho que determina a elaboração do programa funcional do novo hospital para ser apresentado "durante a primeira quinzena de fevereiro de 2024". Ou seja, até ontem.