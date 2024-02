Debates. Quase 1,5 milhões de espetadores a ver Pedro Nuno e Ventura

Numa altura em que os portugueses estão cada vez mais perto de escolher o quadradinho em que vão colocar a cruz no dia 10 de março, os debates televisivos ganham importância. E os dados das audiências comprovam-no.

Um dos debates mais esperados e que aconteceu nesta quarta-feira – entre Pedro Nuno Santos e André Ventura – foi visto por quase 1,5 milhões de espetadores. É, até ao momento, o debate mais visto.



Os dados da GfK e Marktest/MediaMonitor divulgados pela Lusa mostram que os primeiros 14 debates já foram vistos por um total de 6,85 milhões de espetadores. Depois de Ventura com Pedro Nuno Santos, o debate mais visto juntou Luís Montenegro, líder da AD, e Mariana Mortágua, coordenadora do BE – registou na TVI uma média de 1,096 milhões de espetadores. Os números mostram ainda que dos debates mais vistos – até ao dia 12 – André Ventura está em quase todos eles. O que teve maior audiência foi com o presidente do IL, Rui Rocha – 327 mil espetadores.



Segundo a Marktest, no mês de janeiro, Pedro Nuno Santos liderou o top de exposição mediática, ao protagonizar 185 notícias com 8 horas e 53 minutos de duração. André Ventura foi segundo, com 184 notícias de 8 horas e 1 minuto de duração. E Luís Montenegro, terceiro, com 142 notícias, com 6 horas e 6 minutos de duração.