Debates. IL e Bloco de Esquerda com visões diferentes sobre papel do Estado

Rui Rocha e Mariana Mortágua estiveram esta quinta-feira frente a frente.

O debate começa com o tema da habitação. Para o líder da Iniciativa Liberal (IL), o “problema” da habitação “não se resolve pôr portugueses contra portugueses” e defende “licenciamento mais rápido” e uma descida de impostos.

O líder liberal considera que a proposta do Bloco, de 25% de nova construção, é uma “proposta de 80 mil casas com 1200 milhões por ano”, 60 mil euros por casa. Na sua opinião, é uma medida “francamente inviável”.

Por sua vez, Mortágua contrapõe dizendo que os preços das casas em Portugal são proibitivos. “Isto é o mercado a funcionar e a IL quer mais do mesmo: mais mercado a funcionar”, diz.

O tema agora é sobre impostos e crescimento económico. Rui Rocha, propõe uma descida no IRC e do IRS, porque a IL é “o partido das pequenas empresas e pequenos negócios”, e remata: “O Bloco de Esquerda fala quatro vezes de crescimento económico, o que tem para o partido crescer?”.

Mortágua critica o corte de metade do IRC a grandes empresas que a IL defende e a falta de progressividade da proposta do IRS. Relembra ainda que há quatro presidentes de grandes empresas que ganham oito milhões de euros por ano, pessoas a quem a IL quer dar uma “borla” de 2,2 mil milhões de euros por ano. Defende ainda a intervenção do Estado. “Isso é o contrário do que o mercado tem trazido ao país, uma economia de baixos salários focado no turismo e serviços financeiros”.