Tribunal emite mandado de prisão para advogada de Navalny

Um tribunal de Moscovo emitiu esta quinta-feira um mandado de detenção contra Olga Mikhailova. A advogada do líder da oposição russa Alexei Navalny é acusada de participar numa organização extremista.

Segundo o serviço de imprensa do tribunal de Basmanni, a decisão foi tomada na sequência de um pedido do Comité de Investigação russo. A advogada de Navalny terá de passar dois meses na prisão a partir do momento da sua detenção ou extradição.

Mikhailova, que vive fora da Rússia, é acusada de violar o Código Penal russo por participar numa organização classificada como extremista, o Fundo Anticorrupção. Esta estrutura foi fundada por Alexei Navalny e ilegalizada pelas autoridades russas em 2021.

No início de fevereiro, o Ministério do Interior russo incluiu Mikhailova na sua lista de pessoas mais procuradas. Três outros advogados de Navalny já foram detidos no passado por acusações semelhantes.

Alexei Navalny está a cumprir pena de 19 anos por atividades alegadamente extremistas numa prisão remota na região ártica da Rússia e apelou a um protesto contra o presidente russo, Vladimir Putin, nas assembleias de voto do país nas próximas eleições presidenciais, que decorrem entre 15 e 17 de março.