Helena Carreiras critica “palavras irresponsáveis” de Donald Trump

Helena Carreiras, criticou, esta quinta-feira, as declarações “irreponsáveis” de Donald Trump quando encorajou a Rússia a invadir países da NATO que invistam menos em Defesa.

“Não quero dar demasiada importância, tal como o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros [João Gomes Cravinho] já disse, o próprio secretário-geral da NATO [Jens Stoltenberg] já disse, são palavras irresponsáveis e são palavra que põem em causa a segurança de todos nós”, disse Helena Carreiras, em declarações aos jornalistas, no depois de uma reunião da Aliança Atlântica, em Bruxelas.

Na sua opinião, as declarações do antigo Presidente dos Estados Unidos, “foram completamente, enfim, postas de lado, pela forma como “a NATO “deu nota do progresso que a Aliança tem feito” sobre o investimento na Defesa.