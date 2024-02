Guerra. Acordo de cooperação entre UE de Israel pode ser suspenso

Josep Borrell, chefe da diplomacia de União Europeia (UE), afirmou esta quinta-feira que está para breve a decisão sobre uma possível suspensão de um acordo de cooperação com Israel.

“Está a ser estudado e mais tarde vamos decidir sobre isso”, disse Josep Borrell, em declarações aos jornalistas.

O responsável vai estar, hoje, reunido com Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), no quartel-general da organização, em Bruxelas.

A revisão do acordo com Israel foi soliciadado por alguns estados-membros da UE. Na quarta-feira, o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, e o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, enviaram uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para que haja uma reflexão diplomática com Israel, na sequência da guerra no Médio Oriente.