Portugal contribui comum milhão de euros para compra de munições de artilharia para Ucrânia

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, anunciou, esta quinta-feira, que Portugal vai contribuir com um milhão de euros para a compra conjunta de munições de grande calibre para a Ucrânia.

No final da reunião ministerial, no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas, a governante afirmou: “No âmbito do acordo que assinámos com a Agência Europeia de Defesa, no ano passado, vamos poder participar com um milhão de euros para a aquisição de munições para a Ucrânia neste esforço conjunto”.

Helena Carreiras acrescentou que as mnições de grande calibre, especificamente as de 155 milímetros, são a necessidade “mais urgente que a Ucrânia tem”.