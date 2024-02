Angola com maior subida no Ranking da FIFA, Portugal mantém sétima posição

Portugal mantém a sétima posição no ranking da FIFA, no qual Angola tem a maior subida. A classificação, revelada esta quinta-feira, mostra a seleção africana a progredir 24 lugares, até ao 93.º.

A maior subida na classificação foi a de Angola, treinada pelo português Pedro Gonçalves, na Taça das Nações Africanas (CAN2023). Os angolanos chegaram aos quartos de final da competição, fase na qual foram eliminados pela ‘vice’ Nigéria.

Os nigerianos, derrotados pela Costa do Marfim, contam com o treinador português José Peseiro, e o seu desempenho na CAN2023 colocou-os no 28.º lugar no ranking da FIFA.

A Nigéria subiu 14 posições, enquanto a campeã Costa do Marfim pulou 10 lugares para o 39.º posto.

O ranking não tem alterações no top-10. A liderança é da campeã mundial Argentina, seguida da vice-campeã França, enquanto a Inglaterra fecha o pódio, com o terceiro lugar.

Seguem-se Bélgica, Brasil e Países Baixos antes de Portugal. Espanha, Itália e Croácia fecham os dez primeiros lugares.