Trabalhadores da administração pública aumentam para 745 mil

O número de trabalhadores da Administração Pública, aumentou 0,4% no final de 2023 face a 2022. A função pública conta assim com 745.406 trabalhadores, subindo 1% face ao trimestre anterior.

A Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP), da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) apontam que, em 31 de dezembro de 2023, “o emprego no setor das administrações públicas situava-se em 745.406 postos de trabalho, refletindo um aumento de 0,4% em termos homólogos e de 1,0% face ao trimestre anterior”.

Logo, no quarto trimestre de 2023, registavam-se mais 3.239 postos de trabalho na administração pública, em relação ao mesmo período do ano anterior. Este aumento originou-se, maioritariamente, no subsetor da administração local (com mais 3.065 postos de trabalho, uma variação de mais 2,3%).

“Na administração central, o aumento homólogo de 701 postos de trabalho (+0,1%) foi impulsionado essencialmente pelo emprego nas carreiras de técnico superior, docentes do ensino universitário e superior politécnico e carreira médica”, refere a SIEP.

O trimestre anterior registou um acréscimo de 1%, devido, sobretudo, à administração central (um aumento de 6.560 postos de trabalho, que corresponde a uma variação trimestral de 1,2%).

“O maior contributo para o aumento do emprego na administração central foi dado pelas carreiras de educadores de infância e docentes do ensino básico e secundário, bem como do ensino superior (respetivamente, +4.997 e +1.806 postos de trabalho do que no final do trimestre anterior) e de técnico superior (+830, em grande parte nos estabelecimentos de ensino básico e secundário, no âmbito das AEC - atividades de enriquecimento curricular), refletindo ainda o processo de início do ano letivo”, esclarece o SIEP.

É a primeira vez, que o número de postos de trabalho na administração pública ultrapassou a marca dos 745 mil, no primeiro trimestre de 2023 desde que, em 2011, começaram a ser publicados dados estatísticos trimestrais.

O valor de final de ano observado em 2023 é o mais elevado desde o início dos registos.

O valor registado no quarto trimestre é relativamente inferior aos observado nos três primeiros meses do ano passado, em que atingiu os 745.443.