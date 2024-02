Desconvocada reunião entre MAI com polícias

A reunião sobre os serviços remunerados nas forças de segurança, convocada para esta quarta-feira, pelo Ministério da Administração Interna, foi cancelada. Os sindicatos da PSP e das associações da GNR recusaram participar no encontro.

Em declarações à agência Lusa, Bruno Pereira, presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Polícia (SNOP), e também porta-voz da plataforma que congrega 11 sindicatos e associações da Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana, explica a decisão: “Querem dar a ideia de que estão agora preocupados com os polícias, então não estavam em gestão? O que é que eles querem discutir?”, questionou Bruno Pereira.

Recorde-se que os sindicatos da PSP e as associações da GNR foram convocados ao início desta semana, na segunda-feira, para esta reunião.

Alguns dos temas que seriam debatidos com o MAI estão relacionados com melhores condições de trabalho, nomeadamente a alteração à portaria dos remunerados, e os serviços que os polícias prestam a entidades públicas e privadas fora do horário de trabalho.