Presidente turco de visita ao Cairo

O presidente egípcio, recebeu esta quarta-feira no Cairo o homólogo turco para uma visita sem precedentes. A deslocação é encarada como um momento de reconciliação entre os dois países após mais de uma década de crise.

Abdel Fattah al-Sissi e Recep Tayyip Erdogan cumprimentaram-se no aeroporto, num momento transmitido pelas televisões, e devem ainda hoje realizar uma “cimeira bilateral” no palácio presidencial do Cairo.

Na segunda-feira, Erdogan anunciou uma viagem aos Emirados Árabes Unidos e depois ao Egito para, segundo afirmou, “ver o que mais pode ser feito pelos irmãos em Gaza”.

O enclave palestiniano, controlado desde 2007 pelo Hamas, faz fronteira com o Egito e tem estado sob bombardeamento de Israel desde o ataque do grupo terrorista a 7 de outubro no sul do território israelita.

O presidente turco visitou o Egito pela última vez em 2012, quando era primeiro-ministro.

O país era então governado por Mohamed Morsi, líder da Irmandade Muçulmana e um dos principais aliados de Ancara.

Morsi foi derrubado em 2013 pelo seu ministro da Defesa, Abdel Fattah al-Sissi, e, desde então, Erdogan repetiu em várias ocasiões que “nunca” falaria com “alguém como ele”.

No entanto, a relação entre os dois chefes de Estado intensificou-se pela convergência dos interesses em vários cenários regionais, nomeadamente no Sudão e na Faixa de Gaza. E as relações comerciais mantiveram-se estáveis: Ancara é o quinto maior parceiro comercial do Cairo.

De acordo com os meios de comunicação social egípcios e turcos, al-Sissi e Erdogan devem discutir durante esta visita aspetos relacionados com a economia e o desenvolvimento das relações bilaterais