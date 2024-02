Detidos três homens por suspeitas de envolvimento na morte do maratonista Kelvin Kiptum

As autoridades policias do Quénia confirmaram, esta quarta-feira, que detiveram três dos quatro homens que foram a casa do atleta Kelvin Kiptum, dias antes de o recordista mundial da maratona morrer num acidente de viação, e que recusaram identificar-se.

O pai do recordista tinha chamado a atenção das autoridades para esta visita suspeita dos quatro homens, apelando a que fossem investigadas as circunstâncias da morte do filho.

"Há uns dias chegaram pessoas à procura do Kiptum, mas recusaram identificar-se. Pedi-lhes que mostrassem alguma identificação, mas preferiram ir embora", disse Samson Cheruiyot, em declarações à imprensa queniana.