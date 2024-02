Teleperformance quer aumentar salários

A Teleperformance anunciou ter começado um processo de revisão das compensações e benefícios dos trabalhadores, através do apoio de uma empresa de consultadoria externa.

A empresa irá iniciar, já este ano, a implementação do seu plano, onde está previsto o aumento do salário base dos trabalhadores. Será também feito um aumento de 40% no subsídio de alimentação.

A Teleperformance referiu que dispõe também de mecanismos para os colaboradores fornecerem o seu feedback. “Desta forma, entre outras, procura assim reforçar o seu compromisso com a melhoria contínua dos seus processos, políticas internas e para com o bem-estar dos seus colaboradores”, explicou a empresa, frisando que se trata de um processo de revisão da estrutura de compensação e benefícios que foi iniciado há vários meses e não uma resposta à greve.

Os trabalhadores da empresa de telemarketing tinham convocado uma greve para 26 de janeiro, na sequência do anúncio, da empresa, de “uma revisão da estrutura salarial”. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais (Sinttav) referiu que, no dia 7 de fevereiro, “organizou plenários online (em português e inglês) para os trabalhadores da Teleperformance, no seguimento do que a administração da empresa em Portugal anunciou como 'revisão da estrutura salarial”.

Na nota a plataforma sindical elencou as metas “impossíveis de atingir, trabalhadores a acumularem várias funções sem devida formação/compensação", quando o vencimento base de muitos trabalhadores "se mantém no salário mínimo ou muito perto”.

"Esta reestruturação não passa de cortes nos prémios de campanha, staff, bónus de língua, entre outros", com "o único objetivo de aumentar ainda mais os dividendos de administradores e acionistas", afirma o Sinttav.