Finnair com lucros depois de três anos de prejuízos

A companhia aérea finlandesa Finnair anunciou esta quarta-feira que regressou aos lucros. Depois de três anos consecutivos de prejuízos devido à pandemia de covid-19, contabilizou 254,3 milhões de euros de lucros em 2023. Em 2022, o prejuízo de tinha sido de 476,2 milhões de euros.

No ano passado, o volume de negócios da Finnair atingiu 2.988 milhões de euros em 2023. O aumento de 26,8% é explicado pelo aumento do tráfego de passageiros. Já o lucro operacional foi de 191,4 milhões de euros em 2023. O valor compara com o prejuízo de 200 milhões de euros em 2022.

A companhia aérea, que tem como maior acionista o Estado finlandês, começou, na semana passada, a pedir aos seus passageiros, para se pesarem antes de embarcar para o avião.

“Precisaremos de dados tanto para a temporada de inverno quanto para a temporada de verão – na temporada de inverno, as pessoas normalmente usam roupas mais pesadas, o que afeta o peso” disse a porta-voz da Finnair.

Päivyt Tallqvist acrescentou que a pesquisa, voluntária e anónima, durará até ao próximo mês de maio. Cerca de 800 pessoas já acederam a este pedido.

Tudo o que entra num avião comercial é pesado, do combustível às refeições. Mas para os os passageiros as companhias aéreas usam dados médios.