Nicolas Sarkozy ex-presidente francês condenado a seis meses de prisão efetiva

O ex-Presidente francês, Nicolas Sarkozy, foi, esta quarta-feira, condenado a um ano de prisão, seis meses em prisão efetiva e seis em pena suspensa.

A decisão foi tomada pelo Tribunal de Relação de Paris que, conforme avança a Reuters, optou por manter a pena de primeira instância.

O antigo chefe de Estado estava acusado de beneficiar de um financiamento ilegal na campanha presidencial de 2021. Sarkozy já tinha sido condenado a um ano de prisão, contudo, a pena foi suspensa depois do pedido de recurso.

No decorrer do julgamento o ex-presidente negou todas as acusações.