538 detidos na Operação Carnaval em Segurança da PSP

A PSP deteve 538 pessoas e apreendeu mais de 15.500 doses individuais de estupefacientes e 49 armas de fogo na operação Carnaval em Segurança 2024. A operação decorreu entre 05 e 13 de fevereiro.

Segundo dados divulgados esta quarta-feira, das detenções efetuadas, a PSP destaca 151 por crimes rodoviários: 84 por condução sob o efeito do álcool e 67 por falta de habilitação legal para conduzir.

“Foram detidos 51 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 15.503 doses individuais”, adianta a PSP em comunicado. Foram ainda realizadas 50 detenções por crimes contra a propriedade e foi dado cumprimento a 173 mandados de detenção judiciais.

No período da operação Carnaval em Segurança 2024, foram também apreendidas 49 armas de fogo e 31 armas brancas. As apreensões foram realizadas quer como medida cautelar, quer no seguimento das 16 detenções efetuadas por posse de armas proibidas.

Desde o início da operação a PSP fiscalizou em todo o país 14.743 condutores e controlou por radar 59.436 viaturas. A polícia registou 3.328 contraordenações: 710 por excesso de velocidade, 100 por condução sob o efeito do álcool, 298 por falta de inspeção periódica obrigatória, 97 por falta de seguro de responsabilidade civil e 51 por uso do telemóvel durante a condução.

Os dados da PSP revelam ainda que foram registados 1.289 acidentes neste período, dos quais resultaram 463 feridos leves, cinco feridos graves e duas vítimas mortais.