Luís Montenegro cancela agenda durante dois dias por "motivos pessoais"

O líder da Aliança Democrática - que junta PSD, CDS e PPM -, Luís Montenegro, cancelou a sua agenda para hoje e amanhã, alegando “motivos pessoais”, que estarão relacionados com a morte do sogro.

Esta quarta-feira, Luís Montenegro estaria em Valença, num encontro com pescadores na freguesia de São Pedro da Torre e amanhã iria participar num almoço promovido pela Confederação do Turismo de Portugal, em Lisboa.

Em relação aos debates televisivos, a Aliança Democrática não tinha nenhum agendado para estes dois dias, tendo Luís Montenegro encontro marcado com Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, na sexta-feira, às 21h00 na SIC, e no dia 17 de fevereiro com Rui Tavares, do Livre, na TVI.