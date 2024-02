Quatro portugueses detidos pela morte de bebé de um ano nos EUA

Um grupo de portugueses nos EUA, três mulheres e um homem, foi detido por suspeitas de envolvimento na morte de um bebé de um ano.

A detenção ocorreu em Pawtucket, no estado de Rhode Island, no sábado, depois de as autoridades se terem deslocado a uma habitação devido a um alerta para uma criança inconsciente, quando lá chegaram o bebé não respondia a estímulos e tinha vários ferimentos na cara.

O bebé foi transportado de imediato para o hospital, mas não viria a resistir e acabaria por morrer.

Segundo a imprensa norte-americana, as três mulheres; Carolina Ledo de 22 anos, Carla Sousa de 32 e Daniela Ledo de 25; foram detidas e acusadas de negligência infantil. O homem, João Resendes de 25 anos, foi acusado de homicídio, abuso de menores e negligência infantil.