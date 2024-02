Coreia do Norte faz novo lançamento de mísseis cruzeiro

Os militares de Seul adiantaram que a Coreia do Norte voltou a lançar, esta quarta-feira, vários mísseis de cruzeiro, direcionados ao mar do Japão, sendo já a sexta vez que Puongyang teste armamento desde o inicio de janeiro.

Em comunicado, o Estado-Maior Conjunto, da Coreia do Sul, afirmou que o exército “detetou vários mísseis de cruzeiro desconhecidos nas águas a nordeste de Wonsan", uma cidade costeira da Coreia do Norte. A nota refere que os mísseis foram lançados por volta das 09:00 (meia-noite em Lisboa).

O Estado-Maior Conjunto não precisou o número de mísseis disparados ou a trajetória do voo, adiantado que “os serviços de inteligência sul-coreanos e dos EUA estão a realizar análises detalhadas”.

“O nosso exército está a cooperar estreitamente com os EUA, ao mesmo tempo que fortalece a vigilância e procura sinais de atividades adicionais da Coreia do Norte”, referiu a entidade militar sul coreana.

Desde o inicio de 2024 que a Coreia do Norte já realizou seis lançamentos, nomeadamente um teste, a 14 de janeiro, do primeiro míssil a combustível sólido de alcance intermédio. O regime de Pyongyang tem vindo, ao longo do tempo, a intensificar os testes de mísseis cruzeiros.

Na passada sexta-feira, Kim Jong-un, líder norte-coreano, sublinhou que não hesitará "”em destruir” o vizinho a sul, na eventualidade de um ataque, definindo Seul como “principal nação hostil e inimigo imutável”.