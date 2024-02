Debate entre Mariana Mortágua e André Ventura

O último debate desta terça-feira foi entre Mariana Mortágua e André Ventura.

O primeiro tema do debate foi a habitação, com o líder do Bloco de Esquerda a defender medidas que limitem as rendas. Recorda ainda que o Chega defende benefícios fiscais para não residentes, o que aumenta a procura de luxo e que queira retomar os Vistos Gold.

Já André Ventura, no uso da palavra, diz que o peso dos vistos Gold na procura de habitação é de apenas 3% e acusa o Bloco de defender o Estado que “toma conta tudo”.

No decorrer do debate, André Ventura ataca: "Uma coisa que não temos é terroristas nas nossas listas", contra-ataca Ventura.

“O Chega recebe dinheiro de especuladores imobiliários”, insiste Mortágua, referindo-se a Diogo Pacheco de Amorim, o numero dois de Ventura e fez parte do Movimento Democrático de Libertação de Portugal (MDLP), que “foi responsável pelo assassinato do padre Max”.

"O Diogo Pacheco de Amorim nunca foi condenado por terrorismo em Portugal e pelo menos dois candidatos seus foram condenados por terrorismo, fizeram parte das FP 25, que que mataram bebés", contra-ataca Ventura.