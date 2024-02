Premier League aprova venda de 25% do Manchester United

A venda de 25% do Manchester United ao multimilionário britânico Jim Ratcliffe, por 300 milhões de euros, recebeu 'luz verde' da comissão independente que avalia estes negócios, anunciou a Premier League, esta terça-feira.

Depois de a direção da entidade que rege as ligas profissionais inglesas ter dado o seu aval na semana passada, este é mais um passo para a concretização do negócio entre Jim Ratcliffe, dono da empresa química Ineos, e a família norte-americana Glazer.

No âmbito do acordo, Ratcliffe fica responsável pelas operações desportivas do clube, além de injetar 300 milhões de libras (330 milhões de euros) nos cofres do Manchester United, para transferências, mas também para a remodelação do estádio Old Trafford.

A oferta de Ratcliffe prevaleceu sobre a do Qatar, que ofereceu 5 mil milhões de euros para assumir todo o clube, mas nunca apresentou as garantias para realizar a operação.

Resta agora que o negócio receba a aprovação da Federação Inglesa de futebol (FA).